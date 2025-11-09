Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9"

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Лицзянь-1 Y9", которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Запуск был произведен в 11:32 по пекинскому времени (07:32 по бакинскому времени) из пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" в районе космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

По данным агентства, спутники были успешно выведены на заданную орбиту.