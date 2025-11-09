Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9"

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 12:11
    Китай запустил ракету-носитель Лицзянь-1 Y9

    Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Лицзянь-1 Y9", которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Запуск был произведен в 11:32 по пекинскому времени (07:32 по бакинскому времени) из пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" в районе космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

    По данным агентства, спутники были успешно выведены на заданную орбиту.

    Китай "Лицзянь-1 Y9"

