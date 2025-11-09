Çin Liszyan-1 Y9 raket daşıyıcısının uğurlu buraxılışını həyata keçirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 09 noyabr, 2025
    • 13:10
    Çin iki eksperimental peykini orbitə çıxaran Liszyan-1 Y9 raket daşıyıcısının uğurlu buraxılışını həyata keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Raketin buraxılışı Pekin vaxtı ilə saat 11:32-də (Bakı vaxtı ilə saat 07:32) Çinin şimal-qərbindəki Çzuçuan Peyk Buraxılış Mərkəzinin yaxınlığındakı "Dunfen" Kommersiya Kosmik İnnovasiya Pilot Zonasından həyata keçirilib.

    Agentliyin məlumatına görə, peyklər təyin olunmuş orbitə uğurla buraxılıb.

