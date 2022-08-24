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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли оптический спутник дистанционного зондирования Beijing-3B. Как передает Report, об этом сообщила сегодня Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Другие страны
24 августа 2022 г. 09:53
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли оптический спутник дистанционного зондирования Beijing-3B. Как передает Report, об этом сообщила сегодня Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

24 августа в 11:01 ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала со спутником Beijing-3B с космодрома Тайюань и впоследствии вывела аппарат на намеченную орбиту, говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, выведенный аппарат оснащен технологией, позволяющей ему формировать изображения в высоком разрешении, сохраняя высокую маневренность и стабильность во время съемки. Планируется, что снимки будут использоваться в сфере управления земельными ресурсами, в сельском хозяйстве и при мониторинге окружающей среды.

В сообщении корпорации подчеркивается, что спутник дополнит работу других аппаратов орбитальной группировки Beijing для предоставления качественных услуг по сбору данных и разведке.

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Версия на английском языке China launches its remote sensing satellite into orbit

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