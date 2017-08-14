Китай вводит санкции против КНДР

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Правительство Китая с 15 августа вводит эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении министерства коммерции Китая.

Совет Безопасности ООН 5 августа ужесточил санкции в отношении Пхеньяна за проведенные ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР угля, железа, свинца, морепродуктов и др.

По данным США, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, на 1 млрд долларов.