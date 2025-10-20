Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%
Объем импортированной Китаем нефти из России в январе - сентябре сократился на 8,1% в годовом исчислении, до 74,04 млн тонн.
Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно обновленной статистике в электронной системе ведомства, по стоимости поставки указанного российского энергоресурса уменьшились за отчетный период на 21% и составили $37,55 млрд.
В рейтинге ведущих поставщиков после РФ находится Саудовская Аравия: в январе - сентябре она сохранила свой показатель экспорта в Китай на прошлогоднем уровне (59,52 млн тонн). Далее следуют Малайзия с 51,23 млн тонн (рост на 4%), Ирак (49,28 млн тонн), Бразилия (33,33 млн тонн) и Оман (26,22 млн тонн).
