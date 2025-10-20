İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 07:20
    Çin yanvar-sentyabr aylarında Rusiyadan neft idxalını 8,1% azaldıb

    Çinin Rusiyadan yanvar-sentyabr ayları ərzində idxal etdiyi neftin həcmi illik hesablamada 8,1% azalaraq 74,04 milyon ton təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Baş Gömrük İdarəsi məlumat yayıb.

    İdarənin elektron sistemində yenilənmiş statistikaya əsasən, göstərilən müddətdə Rusiya enerji resursunun təchizatının dəyəri 21% azalaraq 37,55 milyard dollar təşkil edib.

    Aparıcı təchizatçılar reytinqində Rusiyadan sonra Səudiyyə Ərəbistanı gəlib: yanvar-sentyabr aylarında Çinə ixracatı ötən ilin səviyyəsində saxlanılıb (59,52 milyon ton). Daha sonra 51,23 milyon tonla Malayziya (4% artım), İraq (49,28 milyon ton), Braziliya (33,33 milyon ton) və Oman (26,22 milyon ton) gəlib.

    Rusiya Çin neft idxalı
