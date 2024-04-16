Китай в первом квартале зафиксировал рост дохода на душу населения на уровне 6,2%

Китайские власти в январе - марте зафиксировали в стране рост номинального располагаемого дохода на душу населения на уровне 6,2% в годовом исчислении, до 11 539 юаней ($1 624 по текущему курсу).

Китайские власти в январе - марте зафиксировали в стране рост номинального располагаемого дохода на душу населения на уровне 6,2% в годовом исчислении, до 11 539 юаней ($1 624 по текущему курсу).

Как передает Report , об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно данным, опубликованным в докладе ведомства, с учетом ценового фактора динамика оказалась той же и составила 6,2%. Из документа следует, что в сельской местности доходы жителей Китая за этот период выросли на 7,6% (до 6 596 юаней, или $928), а горожан - на 5,3% (до 15 150 юаней, или $2 133).

Как уточняется в документе, если принять во внимание ценовой фактор, то рост соответствующего показателя в аграрных районах составил 7,7%, а в городах оказался на уровне номинального показателя (5,3%).