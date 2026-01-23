Китай совершил прорыв в добыче лития из соленых озер

Китай совершил крупный промышленный прорыв в добыче лития, критически важного металла для аккумуляторов электромобилей, запустив первую в мире производственную линию мощностью 20 000 тонн, использующую новую технологию извлечения лития из рассола соленых озер.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета "Жэньминь жибао".

Объект, построенный компанией Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co., Ltd. в провинции Цинхай на северо-западе Китая, вышел на проектную мощность.

Успешный запуск этой линии производства значительно повысит комплексный коэффициент использования литиевых ресурсов соленых озер Китая и продлит срок их жизнеспособной разработки. Это обеспечивает важную модель для модернизации отрасли в направлении более экологичных, интеллектуальных и крупномасштабных операций, отмечает издание.

Литий, часто называемый "белым золотом", является фундаментальным компонентом перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, которые питают электромобили (EV), потребительскую электронику и системы хранения энергии крупного масштаба. Этот прорыв рассматривается как ключевой шаг в создании более самодостаточной и безопасной цепочки поставок лития для Китая, что укрепляет стратегическую безопасность его быстрорастущего сектора новой энергетики.

Основная технология, являющаяся собственным процессом с несколькими патентами, повысила коэффициент извлечения лития на стадии соляного бассейна, где средние отраслевые показатели были ниже 50%, до более чем 78%. Более того, общий коэффициент извлечения лития во всей производственной мастерской вырос с 75,38% до 90,41%.