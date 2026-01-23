İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Çin duzlu göllərdən litium hasilatında irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 08:44
    Çin, duzlu göllərin şoran suyundan litiumun çıxarılması üzrə yeni texnologiyadan istifadə edən 20 000 tonluq dünyanın ilk istehsal xəttini işə salmaqla elektromobil akkumulyatorları üçün kritik metal olan litiumun hasilatında böyük sənaye sıçrayışı edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Jenmin Jibao" qəzeti məlumat yayıb.

    Çinin şimal-qərbindəki Sinxay əyalətində "Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co., Ltd." şirkəti tərəfindən inşa edilən obyekt tam layihə gücünə çatıb.

    Nəşr qeyd edib ki, bu istehsal xəttinin uğurla işə salınması Çinin duzlu göllərindəki litium resurslarından kompleks istifadə əmsalını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq və onların səmərəli istismar müddətini uzadacaq. Bu, sahənin daha ekoloji, intellektual və irimiqyaslı əməliyyatlara doğru modernləşdirilməsi üçün mühüm model təşkil edir.

    Tez-tez "ağ qızıl" adlandırılan litium elektromobilləri, məişət elektronikasını və irimiqyaslı enerji saxlama sistemlərini qidalandıran yenidən doldurula bilən litium-ion akkumulyatorların təməl komponentidir. Bu sıçrayış Çin üçün daha müstəqil və təhlükəsiz litium tədarük zəncirinin yaradılmasında həlledici addım kimi qiymətləndirilir ki, bu da ölkənin sürətlə böyüyən yeni enerji sektorunun strateji təhlükəsizliyini gücləndirir.

    Bir neçə patentə sahib olan yerli proses - əsas texnologiya sayəsində, orta sahə göstəricilərinin 50 %-dən aşağı olduğu şoran hovuz mərhələsində litiumun çıxarılma əmsalı 78 %-dən çoxuna çatdırılıb. Bundan əlavə, bütün istehsalat sexində ümumi litium hasilatı əmsalı 75,38 %-dən 90,41 %-ə qədər yüksəlib.

