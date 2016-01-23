Китай приступает к разработке суперкомпьютера

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Китайский государственный центр суперкомпьютеров, расположенный в городе Тяньцзинь, планирует в ближайшие годы разработать суперкомпьютер нового поколения, который будет в тысячу раз мощнее своего предшественника Tianhe-1A и сможет выполнять квинтиллион (тысячу квадриллионов) операций в секунду, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что прототип нового суперкомпьютера будет представлен в 2017 или 2018 году.

В настоящее время самым быстрым в КНР и в мире считается суперкомпьютер Tianhe-2, разработанный для Народно-освободительной армии Китая. Он способен выполнять 33,9 квадриллиона операций в секунду и уже три раза возглавлял всемирные рейтинги 500 мощнейших суперкомпьютеров. Однако наиболее широко используемым в стране является Tianhe-1A, который хотя и уступает по скорости вычислений Tianhe-2, но считается оптимальным для применения в различных сферах, включая обработку данных разведки месторождений нефти, производство анимационных фильмов, биомедицинские исследования.

В настоящее время Tianhe-1A ежедневно предоставляет услуги примерно тысяче клиентов и осуществляет 1,4 тыс. задач. Однако, как считают специалисты, его возможности уже близки к пределу, и нужды развития современной науки технологий требуют разработать значительно более мощный суперкомпьютер.