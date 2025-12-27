Китай принял обновленный закон о внешней торговле

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял новую редакцию Закона о внешней торговле, которая вступит в силу 1 марта 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Обновленный документ закрепляет механизмы защиты национального суверенитета и интересов развития, а также расширяет правовой инструментарий для принятия ответных мер в торговой сфере.

Кроме того, закон предусматривает усиление защиты интеллектуальной собственности и более активную стыковку китайских норм с международными стандартами.

Закон о внешней торговле КНР действует с 1994 года, его первая масштабная ревизия состоялась в 2004 году для выполнения обязательств, принятых Пекином при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Нынешняя редакция состоит из 11 глав.