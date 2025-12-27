Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Китай принял обновленный закон о внешней торговле

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 09:04
    Китай принял обновленный закон о внешней торговле

    Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял новую редакцию Закона о внешней торговле, которая вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Обновленный документ закрепляет механизмы защиты национального суверенитета и интересов развития, а также расширяет правовой инструментарий для принятия ответных мер в торговой сфере.

    Кроме того, закон предусматривает усиление защиты интеллектуальной собственности и более активную стыковку китайских норм с международными стандартами.

    Закон о внешней торговле КНР действует с 1994 года, его первая масштабная ревизия состоялась в 2004 году для выполнения обязательств, принятых Пекином при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Нынешняя редакция состоит из 11 глав.

    Китай торговля закон

    Последние новости

    09:23

    В США назвали официальное время встречи Трампа с Зеленским

    Другие страны
    09:04

    Китай принял обновленный закон о внешней торговле

    Другие страны
    08:52

    На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

    Экология
    08:27
    Видео

    В Якутии по меньшей мере два человека погибли, провалившись под лед

    В регионе
    08:06

    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Другие страны
    07:39

    Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

    Другие страны
    07:21

    В Европе ждут позитивных итогов встречи лидеров США и Украины

    Другие страны
    06:53

    Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

    Другие страны
    06:15

    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

    Другие страны
    Лента новостей