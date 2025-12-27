Çin xarici ticarətlə bağlı qanunu yeniləyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    27 dekabr, 2025
    09:35
    Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisinin Daimi Komitəsi 2026-cı il martın 1-də qüvvəyə minəcək "Xarici ticarət haqqında" qanunu yeni redaksiyada qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Sənəd milli suverenliyin və inkişaf maraqlarının qorunmasına dair mexanizmləri təsbit edir, həmçinin ticarət sahəsində cavab tədbirləri görmək üçün hüquqi alətləri genişləndirir.

    Bundan əlavə, qanun intellektual mülkiyyətin müdafiəsinin gücləndirilməsini və Çin normalarının beynəlxalq standartlarla fəal şəkildə əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur.

    Qeyd edək ki, Çinin "Xarici ticarət haqqında" qanunu 1994-cü ildən qüvvədədir. Hazırki redaksiya 11 fəsildən ibarətdir.

