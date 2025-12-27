Çin xarici ticarətlə bağlı qanunu yeniləyib
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 09:35
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisinin Daimi Komitəsi 2026-cı il martın 1-də qüvvəyə minəcək "Xarici ticarət haqqında" qanunu yeni redaksiyada qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Sənəd milli suverenliyin və inkişaf maraqlarının qorunmasına dair mexanizmləri təsbit edir, həmçinin ticarət sahəsində cavab tədbirləri görmək üçün hüquqi alətləri genişləndirir.
Bundan əlavə, qanun intellektual mülkiyyətin müdafiəsinin gücləndirilməsini və Çin normalarının beynəlxalq standartlarla fəal şəkildə əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur.
Qeyd edək ki, Çinin "Xarici ticarət haqqında" qanunu 1994-cü ildən qüvvədədir. Hazırki redaksiya 11 fəsildən ibarətdir.
Son xəbərlər
10:07
Azərbaycan gömrükçüləri "Uşaq oyuncaqları" yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edibBiznes
10:02
Foto
Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıbEkologiya
09:53
IFFHS klublar üzrə ilin ən yaxşı baş məşqçisinin adını açıqlayıbFutbol
09:49
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.12.2025)Maliyyə
09:44
Trampla Zelenskinin görüş vaxtı rəsmi olaraq açıqlanıbDigər ölkələr
09:35
Çin xarici ticarətlə bağlı qanunu yeniləyibDigər ölkələr
09:22
Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:12
İngiltərə klubunun stadionunun tribunalarına keçmiş futbolçusunun adı veriləcəkFutbol
08:53