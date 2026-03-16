İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryana hökm oxunub

    Hadisə
    • 16 mart, 2026
    • 12:42
    Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryana hökm oxunub

    Fransaya casusluq ittihamı ilə həbs olunan Martin Ryan və dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Azad Məmmədlinin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə yekun məhkəmə prosesi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan olunub.

    Hökmə əsasən, Martin Ryan 10 il, Azad Məmmədli isə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hər iki şəxs cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Həmçinin məhkəmə qərar qəbul edib ki, Martin Ryan cəzasını çəkib başa vurduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılacaq.

    İttiham aktına görə, Martin Ryanın Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən silah-sursatlar, 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun komplektləşdirilməsi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olan və ya ehtiyata buraxılmış əlaqəyə cəlb edilməsi mümkün olan şəxslər, xaricdə fransız dilində təhsil almış şəxslər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşları və hüquqi şəxslər, Fransa xüsusi xidmət orqanının tapşırığı ilə Azərbaycan üzərindən digər ölkələrə gizli pul köçürülməsinin təşkili imkanları, Böyük Britaniya, Əlcəzair, Türkiyə, Pakistan, İran, Çin, Somali, Mərkəzi Asiya dövlətləri və digər dövlətlərlə Azərbaycan arasında münasibət və əlaqələr, hərbi əməkdaşlıq planları, Azərbaycana idxal olunan silah-sursat barədə məlumatların əldə edilməsinə dair tapşırıqlar almasına və bu istiqamətlərdə fəaliyyətinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər DTX tərəfindən 2023-cü il dekabrın 4-də həbs olunublar. "Merkorama" MMC-nin baş direktoru olan Martin Ryana qarşı casusluq ittihamı irəli sürülüb. İttihama görə, Martin Ryan onu məxfi əməkdaşlığa cəlb edən, sonradan Bakıdan "persona non-grata" elan edilərək qovulmuş Fransanın DGSE (Xarici Təhlükəsizlik Baş İdarəsi) əməkdaşları tərəfindən agent-casus kimi istifadə edilib. Həmin cinayət işi üzrə Martin Ryana AR Cinayət Məcəlləsinin 276-cı (casusluq) maddəsi, AR vətəndaşı Azad Məmmədliyə AR Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi (dövlətə xəyanət) ilə ittiham irəli sürülüb.

    Martin Ryana Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti (DTX)
    Мартин Райан осужден в Азербайджане на 10 лет за шпионаж
    Martin Ryan sentenced to 10 years in Azerbaijan for espionage

    Son xəbərlər

    12:21

    Serhat Köksal: "QDTİB Orta Dəhliz boyunca səmərəli layihələri maliyyələşdirmək niyyətindədir" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    12:21

    Sabahın hava pronqozu açıqlanıb

    Digər
    12:19

    Attestasiyada ən zəif nəticə göstərən təhsil müəssisəsinin adı məlum olub

    Elm və təhsil
    12:16

    Builki çərşənbə tonqallarında üç nəfər yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    12:11
    Foto

    İrandan daha 6 xarici vətəndaş Azərbaycana təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    12:08
    Foto

    Baş prokuror yanında fəaliyyət göstərən Elmi-Məsləhət Şurasının növbəti iclası keçirilib

    Hadisə
    12:07
    Foto

    FHN bayram günləri ilə əlaqədar attraksionlara nəzarəti gücləndirib

    Sosial müdafiə
    12:05

    Azərbaycanlı güləş referisi: "Avropa çempionatında bəzi hakimlər idmançılarımızı sıxışdırırdı"

    Fərdi
    12:02

    Cəsarət Valehov: Azərbaycandakı musiqi müəllimlərinin 77 %-i orta ixtisas təhsillidir

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti