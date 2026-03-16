Мартин Райан осужден в Азербайджане на 10 лет за шпионаж

    Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по уголовному делу о шпионаже в пользу Франции: гражданин Франции Мартин Райан получил 10 лет лишения свободы, гражданин Азербайджана Азад Мамедли - 12 лет.

    Как сообщает Report, итоговое судебное заседание по уголовному делу, расследованному Службой государственной безопасности (СГБ), прошло под председательством судьи Эльмина Рустамова.

    Согласно приговору, Мартин Райан приговорен к 10 годам лишения свободы, а Азад Мамедли - к 12 годам. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

    Суд также постановил, что после отбытия наказания Мартин Райан будет выдворен за пределы Азербайджанской Республики.

    Согласно обвинительному акту, Мартин Райан получал задания от французских спецслужб о сборе информации о производстве вооружения и боеприпасов в Азербайджане, комплектовании Азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны, лицах, проходящих или проходивших военную службу, а также о гражданах, получивших образование за рубежом на французском языке.

    В материалах дела также говорится о попытках получения информации о иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации скрытых денежных переводов через территорию страны, а также сведений о военном сотрудничестве и отношениях Азербайджана с рядом государств, включая Великобританию, Алжир, Турцию, Пакистан, Иран, Китай, Сомали и страны Центральной Азии.

    Следствие установило, что Райан действовал по поручению сотрудников французской разведки DGSE (Генеральный директорат внешней безопасности), которые ранее были объявлены персонами нон грата и высланы из Баку.

    Мартин Райан, являвшийся генеральным директором ООО "Merkorama", обвинялся по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана, а гражданин Азербайджана Азад Мамедли - по статье 274 (государственная измена). Оба были задержаны сотрудниками СГБ 4 декабря 2023 года.

