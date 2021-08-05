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Китай предпримет меры против США за планируемые поставки оружия Тайваню

Китай предпримет меры против США за планируемые поставки оружия Тайваню Китайские власти намереваются предпринять меры в отношении Соединенных Штатов в связи с готовящимися поставками американских вооружений Тайваню на 750 млн долларов США.
Другие страны
5 августа 2021 г. 12:17
Китай предпримет меры против США за планируемые поставки оружия Тайваню

Китайские власти намереваются предпринять меры в отношении Соединенных Штатов в связи с готовящимися поставками американских вооружений Тайваню на 750 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Продажа оружия США Тайваню - грубое вмешательство во внутриполитические дела Китая, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой китайского внешнеполитического ведомства. - С учетом этой ситуации, КНР предпримет решительные меры и необходимые ответные шаги".

В нем уточняется, что Госдепартамент США недавно одобрил контракт на продажу Тайваню 40 самоходных гаубиц и боеприпасов к ним. "Китай выражает по этому поводу решительный протест, мы уже сделали американской стороне серьезное представление", - отмечается в заявлении.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

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