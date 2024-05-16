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Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов

Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов Китай построил первый в мире специализированный корабль для перевозки дронов.
Другие страны
16 мая 2024 г. 12:32
Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов

Китай построил первый в мире специализированный корабль для перевозки дронов.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что миру пока было известно только о трех авианосцах, однако это новое, четвертое по счету, судно существенно отличается от них. В частности, его конструкция меньше привычных размеров авианосцев, а полетная палуба занимает примерно одну треть от длины американского авианосца.

Корабль может стать своего рода экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы беспилотников на море.

Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца - "Ляонин" и "Шаньдун".

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Версия на английском языке China builds world’s first dedicated drone carrier

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