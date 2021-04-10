Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний

В компании рассказали, что новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма"

Китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на ее странице социальной сети Weibo.

"Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса", - уточняется в нем. Согласно заявлению, новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

По официальным данным, помимо упомянутой новинки, в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.