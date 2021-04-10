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Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний

Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний В компании рассказали, что новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма"
Другие страны
10 апреля 2021 г. 09:43

Китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на ее странице социальной сети Weibo.

"Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса", - уточняется в нем. Согласно заявлению, новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

По официальным данным, помимо упомянутой новинки, в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.

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