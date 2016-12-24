Китай начал строительство первого междугороднего метро

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Власти Пекина начали строительство первой междугородней ветки пекинского метрополитена, который планирует связать столицу Китая с городом Саньхэ в соседней провинции Хэбэй, cообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Уточняется, что протяженность линии составит 54,3 км, а скорость движения поездов будет доходить до 160 км/ч.

Как сообщает агентство, строительство должно завершиться к 2020 году.

Пекинский метрополитен занимает второе место по протяженности линий в мире.