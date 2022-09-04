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Китай испытал беспилотник на солнечных батареях для полетов в ближнем космосе

Китай испытал беспилотник на солнечных батареях для полетов в ближнем космосе Китай провел успешные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для полетов в околоземном космическом пространстве Циминсин-50 (QMX-50), работающего за счет солнечных аккумуляторов.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 16:57
Китай испытал беспилотник на солнечных батареях для полетов в ближнем космосе

Китай провел успешные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для полетов в околоземном космическом пространстве Циминсин-50 (QMX-50), работающего за счет солнечных аккумуляторов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

Крупногабаритный двухфюзеляжный БПЛА ближнего космоса QMX-50, разработанный Первым авиастроительным институтом AVIC, совершил взлет в районе города Юйлинь (провинция Шэньси) на северо-западе страны и после 26-минутного полета успешно приземлился, говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что это первый низкоскоростной БПЛА для ближнего космоса с двухфюзеляжной компоновкой, а также первый БПЛА, полностью функционирующий за счет солнечных аккумуляторов, созданный AVIC.

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