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Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения

Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения Пекин и Манагуа решили возобновить дипломатические отношения после того, как МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 08:03
Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения

Пекин и Манагуа решили возобновить дипломатические отношения после того, как МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения", - передает телеканал.

По его данным, в пятницу в Тяньцзине представители двух стран подписали совместное коммюнике "О возобновлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Никарагуа".

Напомним, что МИД Никарагуа заявил в четверг о разрыве дипломатических отношениях с Тайванем и признании властей КНР в качестве единственного законного представителя Китая.

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