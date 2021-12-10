Пекин и Манагуа решили возобновить дипломатические отношения после того, как МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.
"Китай и Никарагуа возобновляют дипломатические отношения", - передает телеканал.
По его данным, в пятницу в Тяньцзине представители двух стран подписали совместное коммюнике "О возобновлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Никарагуа".
Напомним, что МИД Никарагуа заявил в четверг о разрыве дипломатических отношениях с Тайванем и признании властей КНР в качестве единственного законного представителя Китая.