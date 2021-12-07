Кисида: Япония примет решение по Олимпиаде в Пекине

Япония будет исходить из собственных национальных интересов, принимая решение, связанное с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине.

Япония будет исходить из собственных национальных интересов, принимая решение, связанное с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы хотели бы принять решение, исходя из наших национальных интересов", - отметил Кисида.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции во вторник в свою очередь также не стал комментировать заявление Вашингтона, добавив, что на данный момент нет ясности по поводу формата объявленного американской стороной дипломатического бойкота Игр.