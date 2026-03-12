Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 09:39
    Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что руководители рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США провели переговоры во Флориде (США).

    Как передает Report, об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

    "Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках",- написал он.

    Ранее российские СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

    Кирилл Дмитриев Флорида российско-американские отношения
    Kirill Dmitriyev ABŞ ilə danışıqları rəsmən təsdiqləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    09:52

    Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум объединит 400 участников для обсуждения ключевых глобальных вызовов

    Другие
    09:49

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $95

    Энергетика
    09:45

    Власти Австралии временно смягчают требования к качеству поставляемого топлива

    Другие страны
    09:41

    Маргвелашвили: Бакинский форум собрал особенных людей с особенным опытом

    Внешняя политика
    09:39

    Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде

    Другие страны
    09:36

    Валдис Затлерс: Современные мировые кризисы невозможно решить только силой

    Внешняя политика
    09:32

    В результате удара Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 7 человек

    Другие страны
    09:30

    Индонезия пересмотрела численность контингента в Газе

    Другие страны
    09:29

    В Гяндже несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве

    Происшествия
    Лента новостей