Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что руководители рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США провели переговоры во Флориде (США).

Как передает Report, об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках",- написал он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.