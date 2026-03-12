Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 09:39
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что руководители рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США провели переговоры во Флориде (США).
Как передает Report, об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках",- написал он.
Ранее российские СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
