    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 09:52
    Kirill Dmitriyev ABŞ ilə danışıqları rəsmən təsdiqləyib

    Rusiya Prezidentinin xarici ölkələrlə investisiya-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Rusiya və ABŞ-ın iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun rəhbərlərinin Floridada (ABŞ) danışıqlar apardığını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə öz Telegram kanalında yazıb.

    "Həm Rusiya-ABŞa münasibətlərinin bərpasına kömək edə biləcək perspektivli layihələri, həm də dünya enerji bazarlarında mövcud böhran vəziyyətini müzakirə etdik", - o yazıb.

    Daha əvvəl Rusiya KİV-ləri müxtəlif mənbələrə istinadən Kirill Dmitriyevin Floridada ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasının nümayəndələri ilə danışıqlar apardığını xəbər vermişdi.

    Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде
    Russia's Dmitriev says he discussed global energy crisis with US counterparts

