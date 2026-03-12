Kirill Dmitriyev ABŞ ilə danışıqları rəsmən təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 09:52
Rusiya Prezidentinin xarici ölkələrlə investisiya-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Rusiya və ABŞ-ın iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun rəhbərlərinin Floridada (ABŞ) danışıqlar apardığını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə öz Telegram kanalında yazıb.
"Həm Rusiya-ABŞa münasibətlərinin bərpasına kömək edə biləcək perspektivli layihələri, həm də dünya enerji bazarlarında mövcud böhran vəziyyətini müzakirə etdik", - o yazıb.
Daha əvvəl Rusiya KİV-ləri müxtəlif mənbələrə istinadən Kirill Dmitriyevin Floridada ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasının nümayəndələri ilə danışıqlar apardığını xəbər vermişdi.
Son xəbərlər
11:26
Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdiribFutbol
11:25
ABB-nin dəstəyi ilə II Qadın Liderləri Zirvəsi keçirilibBiznes
11:25
Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıbBiznes
11:23
Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaqMaliyyə
11:22
AMB: Rəqəmsal maliyyənin inkişafı istehlakçıların qorunmasından asılıdırMaliyyə
11:16
İlham Əliyev: Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərə olan tələbat artırDaxili siyasət
11:14
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
11:14
Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edibDigər ölkələr
11:14