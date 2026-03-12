Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib

    12 mart, 2026
    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib

    Bakıda, "Gülüstan" sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda XIII Qlobal Bakı Forumu keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Forumun açılış mərasimində çıxış edib.

