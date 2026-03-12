Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XIII Глобального Бакинского форума

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:19
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XIII Глобального Бакинского форума

    В Баку, во дворце "Гюлистан", под патронатом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

    Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

