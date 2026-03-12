İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Kyell Maqne Bunnevik: BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına ehtiyac var

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 14:48
    Kyell Maqne Bunnevik: BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına ehtiyac var

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Norveçin sabiq baş naziri Kyell Maqne Bunnevik (1997-2000 və 2001-2005) XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, regional təşkilatların gələcəkdə, xüsusilə təhlükəsizlik məsələlərində daha mühüm rol oynaması hazırda qarşıda duran əsas vəzifədir:

    "Müasir beynəlxalq sistem dəyişikliklərə uğrayır və İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış qlobal nizam faktiki olaraq dağılıb. BMT kimi təşkilatlar maliyyələşmənin azalması və əsas dövlətlərin onu tərk etməsi səbəbindən zəifləyib, Avropa isə yenidən bölünüb. BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına ehtiyac var, çünki hazırkı tərkib real güc balansını əks etdirmir. Afrika, Latın Amerikası və ərəb dünyası daimi yerlər almalıdır, Avropa isə Avropa İttifaqı tərəfindən təmsil oluna bilər. Regional təşkilatların aparıcı rol oynadığı daha kiçik, lakin daha səmərəli BMT-yə hazırlaşmaq lazımdır".

    Avropa İttifaqı Qlobal Bakı Forumu Kyell Maqne Bunnevik Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

    Son xəbərlər

    15:41

    Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində 2026-2027-ci illər üçün Tədbirlər Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:37
    Foto

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:36

    İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyir

    Digər ölkələr
    15:25
    Foto

    Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    15:23

    Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıb

    Elm və təhsil
    15:21
    Foto

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    15:20

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    15:19

    Peskov: "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına ümidliyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti