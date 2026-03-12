Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 13:46
    Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

    Главная задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы региональные организации в будущем играли более значительную роль, особенно в вопросах безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 и 2001-2005) Хьелль Магне Бунневик на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, современная международная система переживает изменения, и глобальный порядок, созданный после Второй мировой войны, фактически разрушен.

    "Организации, такие как ООН, ослабли из-за сокращения финансирования и ухода ключевых государств, а Европа вновь стала разделенной", - сказал он.

    Бунневик подчеркнул, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку текущий состав не отражает реального баланса сил. Африка, Латинская Америка и арабский мир должны получить постоянные места, а Европа могла бы быть представлена Европейским союзом.

    "Необходимо готовиться к меньшей, но более эффективной ООН, где региональные организации играют ключевую роль", - отметил он.

    Хьелль Магне Бунневик Глобальный Бакинский форум Совет безопасности ООН
    Ты - Король

    Последние новости

    13:58

    Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форуме

    Внешняя политика
    13:58

    В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"

    Внутренняя политика
    13:48

    Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионе

    Финансы
    13:46

    Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

    Другие страны
    13:46

    МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

    Энергетика
    13:43

    В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуема

    Милли Меджлис
    13:40

    Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%

    Финансы
    13:39

    МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голоса

    ИКТ
    13:37

    В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

    Внутренняя политика
    Лента новостей