Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил

Главная задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы региональные организации в будущем играли более значительную роль, особенно в вопросах безопасности.

Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 и 2001-2005) Хьелль Магне Бунневик на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, современная международная система переживает изменения, и глобальный порядок, созданный после Второй мировой войны, фактически разрушен.

"Организации, такие как ООН, ослабли из-за сокращения финансирования и ухода ключевых государств, а Европа вновь стала разделенной", - сказал он.

Бунневик подчеркнул, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку текущий состав не отражает реального баланса сил. Африка, Латинская Америка и арабский мир должны получить постоянные места, а Европа могла бы быть представлена Европейским союзом.

"Необходимо готовиться к меньшей, но более эффективной ООН, где региональные организации играют ключевую роль", - отметил он.