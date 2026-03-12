Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса сил
- 12 марта, 2026
- 13:46
Главная задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы региональные организации в будущем играли более значительную роль, особенно в вопросах безопасности.
Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 и 2001-2005) Хьелль Магне Бунневик на XIII Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, современная международная система переживает изменения, и глобальный порядок, созданный после Второй мировой войны, фактически разрушен.
"Организации, такие как ООН, ослабли из-за сокращения финансирования и ухода ключевых государств, а Европа вновь стала разделенной", - сказал он.
Бунневик подчеркнул, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку текущий состав не отражает реального баланса сил. Африка, Латинская Америка и арабский мир должны получить постоянные места, а Европа могла бы быть представлена Европейским союзом.
"Необходимо готовиться к меньшей, но более эффективной ООН, где региональные организации играют ключевую роль", - отметил он.