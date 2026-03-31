Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне
Другие страны
- 31 марта, 2026
- 13:20
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник принял президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, прибывшего в Лондон в рамках европейского турне.
Как передает Report, об этом сообщает Ashaq news.
В ходе визита аш-Шараа встретится с высокопоставленными официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества между двумя странами.
Президент Сирии до визита в Великобританию посетил Германию, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими высокопоставленными чиновниками. Переговоры были сосредоточены на укреплении сотрудничества в различных секторах.
Последние новости
13:41
Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в ДашкесанеПроисшествия
13:36
В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве братаПроисшествия
13:26
Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на СицилииДругие страны
13:24
В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятийБизнес
13:24
В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человекаВнутренняя политика
13:20
Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в ЛондонеДругие страны
13:18
Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и СириейВнешняя политика
13:16
В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов теплаЭкология
13:13