    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник принял президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, прибывшего в Лондон в рамках европейского турне.

    Как передает Report, об этом сообщает Ashaq news.

    В ходе визита аш-Шараа встретится с высокопоставленными официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества между двумя странами.

    Президент Сирии до визита в Великобританию посетил Германию, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими высокопоставленными чиновниками. Переговоры были сосредоточены на укреплении сотрудничества в различных секторах.

    Kir Starmer Londonda Əhməd əş-Şəraanı qəbul edib

    Последние новости

    13:41

    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    Происшествия
    13:36

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    Происшествия
    13:26

    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

    Бизнес
    13:24

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    Внутренняя политика
    13:20

    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    Другие страны
    13:18

    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    Внешняя политика
    13:16

    В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    13:13

    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Инфраструктура
    Лента новостей