Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник принял президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, прибывшего в Лондон в рамках европейского турне.

В ходе визита аш-Шараа встретится с высокопоставленными официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества между двумя странами.

Президент Сирии до визита в Великобританию посетил Германию, где провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими высокопоставленными чиновниками. Переговоры были сосредоточены на укреплении сотрудничества в различных секторах.