Kir Starmer Londonda Əhməd əş-Şəraanı qəbul edib
Digər ölkələr
31 mart, 2026
13:32
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Avropa turnesi çərçivəsində Londona gedən Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraanı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ashaq news" məlumat yayıb.
Suriya Prezidenti səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişaf yollarını və iki ölkə arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə etmək üçün Britaniyanın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək.
Son xəbərlər
13:41
13:32
13:22
13:17
13:10
13:09
13:07
13:05
Foto
13:01