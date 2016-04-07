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    Кипр согласился экстрадировать в Египет угонщика самолета

    Власти Кипра согласились выдать Египту Саифа эль-Дин Мустафу, обвиняемого в угоне в конце марта самолета EgyptAir

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Власти Кипра согласились выдать Египту Саифа эль-Дин Мустафу, обвиняемого в угоне в конце марта самолета EgyptAir, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Самолет А320, выполнявший рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен 29 марта сразу после вылета и затем приземлился в Ларнаке.

    Пассажирам удалось покинуть самолет, а самого угонщика, на котором был фальшивый пояс смертника, вскоре задержали сотрудники спецназа.

    58-летний Мустафа, по некоторым данным, пребывал в невменяемом состоянии. Полиция Кипра заявила, что он сознался в содеянном.

    Поводом к угону самолета якобы стала ссора с бывшей женой, проживающей на Кипре.

    Египет, гражданином которого является Мустафа, требовал его выдачи на основании соглашения с Кипром от 1996 года об экстрадиции.

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