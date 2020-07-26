Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение коронавирусом.

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было принято решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результаты анализов вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещения их в изоляцию.