Страны ОПЕК+ согласовали увеличение квот на 2025 г. на 300 тыс. б/с

Министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ согласовали продление сделки на весь 2025 год.

Министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ согласовали продление сделки на весь 2025 год.

Как передает Report , это следует из итогового коммюнике, размещенного на сайте ОПЕК.

Согласно подсчетам, разрешенный уровень добычи нефти странами альянса в следующем году вырастет на 300 тыс. б/с.

ОПЕК+ также продлили до ноября 2025 год срок оценки тремя независимыми источниками добывающих мощностей стран альянса. На основе этих данных будут определяться квоты на 2026 год.

Организация при этом отмечает, что рост квоты в ОАЭ будет реализовываться постепенно с января по конец сентября 2025 года. Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на 2025 год не изменился по сравнению с 2024 годом - 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 1 декабря.