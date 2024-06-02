Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной безопасности на 21-й конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной безопасности на 21-й конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В своем выступлении он особо выделил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества и три инициативы: по глобальному развитию, в области глобальной безопасности и глобальной цивилизации. По его словам КНР стремиться к новому прогрессу в сотрудничестве в области региональной безопасности со всеми сторонами для защиты законных интересов каждой из них.

"Люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся к гармонии, они миролюбивы, независимы, полагаются на свои силы и всегда поддерживали друг друга в трудную минуту", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Китай ценит мир и гармонию и привержен обеспечению общей безопасности, равенства и взаимоуважения, открытости и инклюзивности, а также защите своих основных интересов.

Дун Цзюнь также коснулся ситуации с Тайванем: "В настоящее время в Южно-Китайском море в целом наблюдается стабильность. Эта страна должна понять, в чем заключаются ее истинные интересы, и вернуться на правильный путь диалога и консультаций".

По его словам, Народно-освободительная армия Китая предпримет решительные действия, чтобы сдержать "независимость Тайваня".