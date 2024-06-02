О нас

Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности 

Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности  Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной безопасности на 21-й конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Другие страны
2 июня 2024 г. 16:57
Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности 

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной безопасности на 21-й конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В своем выступлении он особо выделил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества и три инициативы: по глобальному развитию, в области глобальной безопасности и глобальной цивилизации. По его словам КНР стремиться к новому прогрессу в сотрудничестве в области региональной безопасности со всеми сторонами для защиты законных интересов каждой из них.

"Люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся к гармонии, они миролюбивы, независимы, полагаются на свои силы и всегда поддерживали друг друга в трудную минуту", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Китай ценит мир и гармонию и привержен обеспечению общей безопасности, равенства и взаимоуважения, открытости и инклюзивности, а также защите своих основных интересов.

Дун Цзюнь также коснулся ситуации с Тайванем: "В настоящее время в Южно-Китайском море в целом наблюдается стабильность. Эта страна должна понять, в чем заключаются ее истинные интересы, и вернуться на правильный путь диалога и консультаций".

По его словам, Народно-освободительная армия Китая предпримет решительные действия, чтобы сдержать "независимость Тайваня".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi