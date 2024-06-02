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Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки

Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки Италия выразила готовность вложить свыше $6 млрд. в осуществление странами Африки энергетического перехода.
Другие страны
2 июня 2024 г. 17:58
Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки

Италия выразила готовность вложить свыше $6 млрд. в осуществление странами Африки энергетического перехода.

Как передает Report, об этом сообщил посол Италии в Анголе Кристиано Галло на конференции по инновациям и энергетическому переходу, организованной Национальным агентством Анголы по нефти, газу и биотопливу совместно с Торговой и промышленной палатой Ангола - Италия.

Согласно сообщению, Рим выделяет эти средства на проекты в области чистой энергетики в рамках начатого во всем мире энергетического перехода.

Дипломат не уточнил, сколько из $6 млрд предназначается для Анголы, однако отметил, что несколько итальянских компаний выразили заинтересованность в инвестициях такого рода в энергетическую отрасль этой страны. Речь идет о внедрении новых технологий, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу двуокиси углерода. По словам посла, эти компании уже приступили к проведению работ по технико-экономическому обоснованию и представляют правительству Анголы проекты в области энергетического перехода, которые могут быть профинансированы Италией.

По словам Галло, Италия также намерена укрепить сотрудничество с правительством Анголы в сфере диверсификации экономики, особенно энергетического сектора с помощью компании ENI.
Со своей стороны исполнительный директор Национального агентства Анголы по нефти, газу и биотопливу Артур Куштодиу подчеркнул решимость Луанды достичь нулевого уровня выбросов двуокиси углерода к 2050 году, опираясь на содействие различных партнеров, в том числе Италии и Франции.

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