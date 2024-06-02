Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки

Италия выразила готовность вложить свыше $6 млрд. в осуществление странами Африки энергетического перехода.
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Согласно сообщению, Рим выделяет эти средства на проекты в области чистой энергетики в рамках начатого во всем мире энергетического перехода.
Дипломат не уточнил, сколько из $6 млрд предназначается для Анголы, однако отметил, что несколько итальянских компаний выразили заинтересованность в инвестициях такого рода в энергетическую отрасль этой страны. Речь идет о внедрении новых технологий, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу двуокиси углерода. По словам посла, эти компании уже приступили к проведению работ по технико-экономическому обоснованию и представляют правительству Анголы проекты в области энергетического перехода, которые могут быть профинансированы Италией.
По словам Галло, Италия также намерена укрепить сотрудничество с правительством Анголы в сфере диверсификации экономики, особенно энергетического сектора с помощью компании ENI.
Со своей стороны исполнительный директор Национального агентства Анголы по нефти, газу и биотопливу Артур Куштодиу подчеркнул решимость Луанды достичь нулевого уровня выбросов двуокиси углерода к 2050 году, опираясь на содействие различных партнеров, в том числе Италии и Франции.