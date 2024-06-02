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Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции

Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции Полиция задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом "Французские солдаты, погибшие в Украине".
Другие страны
2 июня 2024 г. 16:31
Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции

Полиция задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом "Французские солдаты, погибшие в Украине".

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, пять пустых гробов, "покрытых французскими флагами" и плакатом, были размещены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром в воскресенье. В связи с инцидентом задержаны "болгарин, украинец и немец", которые доставили гробы в центр Парижа на фургоне, сообщает издание.

Как указывает газета, парижская прокуратура возбудила уголовное дело.

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