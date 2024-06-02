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МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране

МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест из-за позиции Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе.
Другие страны
2 июня 2024 г. 16:39
МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране

Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест из-за позиции Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Как отмечает агентство, это связано с позицией Пекина относительно принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Вопрос принадлежности спорных островов упоминался в совместном эмиратско-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. В нем, в частности, отмечалось, что КНР "выразила поддержку усилиям ОАЭ по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом".

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Версия на английском языке Iran summons China’s ambassador over statement on Iranian islands

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