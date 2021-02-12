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Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР

Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР По словам лидера Северной Кореи, кабмин не справляется со своей ролью ключевого учреждения, управляющего экономикой
Другие страны
12 февраля 2021 г. 15:29
Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике работу своего кабинета и уволил главного экономиста, заявив, что они не смогли предложить новые идеи по спасению экономики страны. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

По словам лидера Северной Кореи, кабмин не справляется со своей ролью ключевого учреждения, управляющего экономикой.

"Кабинет министров не смог сыграть руководящую роль в составлении плана ключевых экономических сфер и почти механически объединил цифры, подготовленные министерствами", — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Он также заявил, что планы правительства не работают и не демонстрируют "новаторскую точку зрения и четкую тактику". Глава КНДР считает, что цели для сельскохозяйственного производства на этот год были поставлены нереалистично высокие, а для электроэнергетического — слишком низкие.

Как отмечается, глава экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ту Ира был уволен спустя месяц после своего назначения. Руководителем этого департамента стал О Су Юн.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In KXDR-in baş iqtisadçısını istefaya göndərib
Версия на английском языке Kim Jong Un fires N. Korea’s chief economist

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