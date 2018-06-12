Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где прошла встреча с Трампом

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где cегодня прошел саммит лидеров США и Северной Кореи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Кортеж Ким Чен Ына выехал с территории острова по мосту.
Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где cегодня прошел саммит лидеров США и Северной Кореи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Кортеж Ким Чен Ына выехал с территории острова по мосту.
News DepartmentАвтор новости
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