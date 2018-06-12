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    Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где прошла встреча с Трампом

    © PHOTO: MARK CHEONG

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где cегодня прошел  саммит лидеров США и Северной Кореи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Кортеж Ким Чен Ына выехал с территории острова по мосту.

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