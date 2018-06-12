Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где прошла встреча с Трампом

12 июня, 2018 10:19

© PHOTO: MARK CHEONG Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул остров Сентоса, где cегодня прошел саммит лидеров США и Северной Кореи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Кортеж Ким Чен Ына выехал с территории острова по мосту.