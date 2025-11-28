Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедуры
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 19:47
Украина передала России 30 гражданских лиц, являющихся гражданами РФ, в рамках гуманитарного проекта "Хочу жить".
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в соцсети.
По данным проекта, 14 гражданских лиц были переданы России вчера, 27 ноября. При этом еще 16 человек вернули в РФ сегодня, 28 ноября.
Отмечается, что Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права.
Последние новости
20:03
Фото
Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетикиЭнергетика
19:49
Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–КарсВ регионе
19:47
Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедурыДругие страны
19:46
Фото
Пожар в жилом доме в Баку потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:35
Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с СШАДругие страны
19:25
Зеленский объявил об отставке Андрея ЕрмакаДругие страны
19:14
Фото
Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили вопросы делимитации и безопасности госграницыВнешняя политика
18:58
Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.Другие страны
18:43