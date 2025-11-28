Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедуры

Украина передала России 30 гражданских лиц, являющихся гражданами РФ, в рамках гуманитарного проекта "Хочу жить".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в соцсети.

По данным проекта, 14 гражданских лиц были переданы России вчера, 27 ноября. При этом еще 16 человек вернули в РФ сегодня, 28 ноября.

Отмечается, что Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права.