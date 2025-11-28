Ukrayna Rusiyanın 30 vətəndaşını geri qaytarıb
Digər ölkələr
28 noyabr, 2025
- 20:26
Ukrayna "Yaşamaq istəyirəm" humanitar layihəsi çərçivəsində Rusiya vətəndaşı olan 30 mülki şəxsi bu ölkəyə təhvil verib.
"Report"un "RBK Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə layihənin sosial şəbəkə səhifəsində bildirilib.
Məlumata əsasən, 30 mülki şəxsdən 14-ü dünən, 16-sı isə bu gün Rusiyaya qaytarılıb.
