    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ukrayna Rusiyanın 30 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 20:26
    Ukrayna Rusiyanın 30 vətəndaşını geri qaytarıb

    Ukrayna "Yaşamaq istəyirəm" humanitar layihəsi çərçivəsində Rusiya vətəndaşı olan 30 mülki şəxsi bu ölkəyə təhvil verib.

    "Report"un "RBK Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə layihənin sosial şəbəkə səhifəsində bildirilib.

    Məlumata əsasən, 30 mülki şəxsdən 14-ü dünən, 16-sı isə bu gün Rusiyaya qaytarılıb.

    Ukrayna Kiyev Rusiya
    Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедуры
    Kyiv returns 30 Russian citizens to Moscow under humanitarian procedure

