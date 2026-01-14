Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Киев погрузился в масштабный блэкаут

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 03:30
    Киев погрузился в масштабный блэкаут

    Украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением.

    Как передает Report, об этом сообщило издание "Страна.ua".

    "В Киеве почти полный блэкаут", – сообщает издание. Длительное отсутствие электричества спровоцировало ажиотаж на автозаправочных станциях в пригороде Киева, где выстроились длинные очереди.

    В ночь на 13 января российские вооруженные силы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

    По всей стране введены графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области – аварийные отключения электроэнергии.

