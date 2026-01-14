Киев погрузился в масштабный блэкаут
- 14 января, 2026
- 03:30
Украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением.
Как передает Report, об этом сообщило издание "Страна.ua".
"В Киеве почти полный блэкаут", – сообщает издание. Длительное отсутствие электричества спровоцировало ажиотаж на автозаправочных станциях в пригороде Киева, где выстроились длинные очереди.
В ночь на 13 января российские вооруженные силы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.
По всей стране введены графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области – аварийные отключения электроэнергии.