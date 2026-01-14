İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Kiyev qaranlığa qərq olub

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 04:06
    Kiyev qaranlığa qərq olub

    Ukrayna paytaxtı Kiyev şəhərində elektrik enerjisinin verilməsində ciddi fasilələr yaranıb və bu, tamamilə elektrik kəsilməsi ilə nəticələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Strana.ua" nəşri məlumat yayıb.

    Uzun müddət davam edən elektrik kəsintiləri Kiyev ətrafındakı yanacaqdoldurma məntəqələrində növbələrin yaranmasına səbəb olub.

    Qeyd edək ki, 13 yanvar gecəsi Rusiya ordusu Ukrayna Silahlı Qüvvələri ilə əlaqəli enerji infrastrukturuna və obyektlərinə kütləvi hava hücum edib.

    Ukraynanın Energetika Nazirliyi Kiyev, Odessa, Xarkov, Dnepr və Çerniqov da daxil olmaqla bir neçə bölgədə elektrik enerjisinin kəsildiyini bildirib. Bu, enerji obyektlərinə dəyən ziyana görə baş verib.

    Ukrayna Kiyev
