Керри: США будут вынуждены принять жесткие меры, если РФ и Иран будут поддерживать Асада

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ США будут вынуждены принять жесткие решения, если РФ и Иран продолжат поддержку президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил в субботу американский госсекретарь Джон Керри, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Если Россия и Иран выступят в качестве блока и позволят Асаду провалить процесс, и не произойдет перехода (политической власти в Сирии), то выбор наших вариантов будет сокращен и нам придется принять несколько жестких решений", - сказал он на американо-израильском форуме в Вашингтоне.

Керри выразил уверенность в том, что "США не могут позволить того", чтобы такая ситуация продолжалась в Сирии. "Это представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов и каждой европейской страны. Для Европы - это не только угроза в плане того, что произошло в Париже или где-либо еще. Это угроза, потому что эта миграция (из стран Ближнего Востока) может изменить европейскую политику раз и навсегда", - пояснил госсекретарь.

По его словам, "жизненно важно, чтобы Иран, Турция, Иордания, Ливан, Россия, Соединенные Штаты и все другие союзники и коалиции объединились" с целью получить "единую Сирию".