Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри сделает заявление по иранским переговорам через два часа.

Как отмечает Report, об этом сообщил журналистам представитель американской делегации. Заявление ожидается в 19:00 по австрийскому времени.

Как сообщалось ранее, можно было ожидать объявления о сделке Ирана и "шестерки". Об этом сообщали источники в различных делегациях. Позже в иранских СМИ появилась информация, что переговоры могут быть продлены до 13 июля.

Для американской делегации было важным завершить переговорный процесс до истечения 9 июля по вашингтонскому времени для того, чтобы документ Ирана и "шестерки" прошел укороченную процедуру в конгрессе.