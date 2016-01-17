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    Керри полагает, что внедрение СВПД по Ирану делает мир безопаснее

    Соглашение по ядерной программе ИРИ превратилось из амбициозных обещаний на бумаге в измеримые действия

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Мир стал более безопасным с внедрением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), заявил в субботу в Вене госсекретарь США Джон Керри.

    "Сегодняшний день означает, что соглашение по ядерной программе Ирана превратилось из амбициозных обещаний на бумаге в измеримые действия", — сказал Керри.

    По его словам, "в результате шагов, предпринятых с июля прошлого года (когда было достигнуто соглашение о СВПД), США, наши союзники и друзья на Ближнем Востоке и во всем мире оказались в большей безопасности", отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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