Керри полагает, что внедрение СВПД по Ирану делает мир безопаснее

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Мир стал более безопасным с внедрением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), заявил в субботу в Вене госсекретарь США Джон Керри.

"Сегодняшний день означает, что соглашение по ядерной программе Ирана превратилось из амбициозных обещаний на бумаге в измеримые действия", — сказал Керри.

По его словам, "в результате шагов, предпринятых с июля прошлого года (когда было достигнуто соглашение о СВПД), США, наши союзники и друзья на Ближнем Востоке и во всем мире оказались в большей безопасности", отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.