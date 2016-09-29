Керри и Лавров второй день подряд обсуждали Алеппо

Баку. 29 Сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров поговорили по телефону и обсудили ситуацию в сирийском Алеппо.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«Госсекретарь поговорил с министром Лавровым этим утром. Они продолжили вчерашние обсуждения ситуации в Алеппо и по поводу хрупкости соглашений, которые мы выработали ранее в этом месяце в Женеве», — сказал Кирби.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри обсудили необходимость нормализации ситуации в Алеппо путем возврата к принципам российско-американских договоренностей по урегулированию в Сирии.