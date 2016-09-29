 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Керри и Лавров второй день подряд обсуждали Алеппо

    Госсекретарь поговорил с министром Лавровым этим утром

    Баку. 29 Сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров поговорили по телефону и обсудили ситуацию в сирийском Алеппо.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

    «Госсекретарь поговорил с министром Лавровым этим утром. Они продолжили вчерашние обсуждения ситуации в Алеппо и по поводу хрупкости соглашений, которые мы выработали ранее в этом месяце в Женеве», — сказал Кирби.

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри обсудили необходимость нормализации ситуации в Алеппо путем возврата к принципам российско-американских договоренностей по урегулированию в Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi