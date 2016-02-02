Госсекретарь США: Афганистан примкнул к международной коалиции по борьбе с ИГ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Афганистан присоединился к международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ), возглавляемой США. Таким образом, число участниц коалиции достигло 66.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня в Риме заявил госсекретарь США Джон Керри.

Керри заверил, что США продолжают наращивать свое участие в военной операции против ИГ. Он также сообщил, что международная коалиция во главе с США "осуществила 10 тысяч авиарейдов, в ходе которых были уничтожены десятки руководителей ИГ высокого и среднего уровня". Он также отметил необходимость более активного экономического участия в восстановлении освобожденных от ИГ территорий.

Напомним, сегодня в Риме проходит министерская встреча участников международной коалиции по борьбе с ИГ с участием представителей 23 стран.