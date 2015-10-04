Кэмерон: использование ядерного оружия иногда оправданно

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В некоторых обстоятельствах использование ядерного оружия было бы оправданно, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Report cо ссылкой на РИА Новости» сообщает, что выступая на конференции партии консерваторов в Манчестере, он подверг критике лидера лейбористов Джереми Корбина, заявившего ранее, что он бы не дал распоряжение на использование ядерного оружия, даже если бы Великобритания была бы под угрозой ядерной атаки. "Это подрывает нашу национальную безопасность", — заявил Кэмерон.

"Вы должны признать, что есть обстоятельства, при которых его (ядерного оружия) использование было бы оправданным", — приводит слова премьера телеканал Sky News.

Вопрос обновления ядерного потенциала Великобритании стал одним из наиболее спорных в ходе предвыборной кампании этого года. Правительство консерваторов, победивших на выборах, подтвердило, что власти продолжат проект строительства четырех новых атомных подлодок в рамках программы Trident replacement.

Лейбористы и Шотландская национальная партия, резко критикуя за это консерваторов, посчитали, что вся программа модернизации ядерных вооружений Trident может стоить стране до 100 миллиардов фунтов стерлингов.

В рамках программы Trident британское правительство закупает, ставит на боевое дежурство ядерные вооружения и средства их доставки, а также управляет ядерным арсеналом. В структуре программы находятся четыре атомных подлодки, способные нести ядерные и термоядерные боезаряды. Trident — самый дорогой и самый мощный элемент британских вооруженных сил.