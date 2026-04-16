Кейн: Семь боевых кораблей США задействованы в блокаде в Оманском заливе
- 16 апреля, 2026
- 19:00
Оперативные задачи по блокаде связанных с Ираном торговых судов в данный момент выполняют семь американских боевых кораблей.
Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.
Он представил карту, на которой указано расположение кораблей ВМС США. Они находятся к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе на линии между побережьем Омана и Ирана.
Генерал сообщил, что ВМС США с начала блокады перехватили уже 13 судов, вышедших из иранских портов.
"На данный момент 13 кораблей приняли мудрое решение развернуться по приказу", - сказал он добавив, что "ВМС США еще не приходилось подниматься на борт ни одного корабля".
"Принудительные действия продолжат осуществляться в территориальных водах Ирана и в международных водах", - подчеркнул председатель ОКНШ.