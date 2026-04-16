Кейн: Семь боевых кораблей США задействованы в блокаде в Оманском заливе

Оперативные задачи по блокаде связанных с Ираном торговых судов в данный момент выполняют семь американских боевых кораблей.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

Он представил карту, на которой указано расположение кораблей ВМС США. Они находятся к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе на линии между побережьем Омана и Ирана.

Генерал сообщил, что ВМС США с начала блокады перехватили уже 13 судов, вышедших из иранских портов.

"На данный момент 13 кораблей приняли мудрое решение развернуться по приказу", - сказал он добавив, что "ВМС США еще не приходилось подниматься на борт ни одного корабля".

"Принудительные действия продолжат осуществляться в территориальных водах Ирана и в международных водах", - подчеркнул председатель ОКНШ.