    Keyn: Oman körfəzindəki blokadaya ABŞ-nin yeddi döyüş gəmisi cəlb olunub

    • 16 aprel, 2026
    • 19:21
    Hazırda İranla əlaqəli ticarət gəmilərinin blokadası üzrə əməliyyat tapşırıqlarını yeddi ABŞ döyüş gəmisi yerinə yetirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonda keçirilən mətbuat konfransında ABŞ Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəhbəri Den Keyn bildirib.

    O, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus gəmilərin mövqeyini göstərən xəritə təqdim edib. Onlar Oman körfəzində, Hörmüz boğazından şərqdə, Oman və İran sahilləri arasındakı xətdə yerləşir.

    General bildirib ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri blokada başlayandan bəri İran limanlarından çıxan 13 gəminin qarşısını artıq alıb.

    "Hazırda 13 gəmi əmrə əsasən geri dönmək barədə qərar qəbul edib", - deyə o bildirib və əlavə edib ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə hələ ki, heç bir gəminin göyərtəsinə qalxmaq lazım gəlməyib.

    "Məcburi tədbirlər İranın ərazi sularında və beynəlxalq sularda həyata keçirilməyə davam edəcək", - Keyn vurğulayıb.

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti